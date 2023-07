Incendi in Canada, Copernicus: nei primi 6 mesi 2023 emissioni di CO2 da record

MeteoWeb

Come ha reso noto l’agenzia The Guardian, secondo il servizio di monitoraggio dell’atmosfera Copernicus dell’UE, nei primi sei mesi del 2023 gli incendi selvaggi che imperversano in Canada, resi più intensi dal riscaldamento globale, hanno rilasciato più anidride carbonica più di qualsiasi altro anno registrato.

La stagione degli incendi di quest’anno è la peggiore mai registrata in Canada, con circa 76.000 km² bruciati nel Canada orientale e occidentale. Secondo il Centro canadese per gli incendi boschivi (Canadian Interagency Forest Fire Centre), questa cifra è già superiore all’area bruciata nel 2016, 2019, 2020 e 2022. Centinaia di incendi boschivi dall’inizio di maggio hanno generato quasi 160 milioni di tonnellate di carbonio, secondo quanto riportato dal Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Ciò equivale a quasi 600 milioni di tonnellate di anidride carbonica.