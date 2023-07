Incendi in Grecia: bruciati in Attica 34mila ettari

MeteoWeb

L’incendio scoppiato lunedì scorso nella regione greca dell’Attica, nei pressi di Kouvaras, ha bruciato 34.724 ettari. L’informazione è stata ottenuta grazie ai dati satellitari del servizio Copernicus dell’Unione Europea. Le fiamme, prima di essere domate dai vigli del fuoco, si erano estese in alcune località dell’Attica orientale, come Lagonisi, Saronida, Anavissos.

In base a quanto riportato dai media greci, alcune case sono state bruciate ma non esistono ancora dati ufficiali al riguardo. In queste ore i vigli del fuoco greci sono impegnati a fronteggiare gli incendi scoppiati in diverse località del Paese.

Tra i più impegnativi c’è l’incendio divampato a Dervenochoria, in Beozia, che si sta propagando nell’Attica occidentale; poi quello scoppiato a Loutraki, nei pressi di Corinto, e un altro divampato nell’entroterra dell’isola di Rodi. Nelle ultime 24 ore, complessivamente, sono scoppiati 66 incendi nel Paese, come ha riportato il portavoce dei pompieri Yannis Artopoios.