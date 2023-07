Incendi in Sardegna e Sicilia, le fiamme minacciano i boschi

MeteoWeb

Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono impegnati in un incendio nella zona di Montelepre lungo la circonvallazione a protezione del bosco. Sono impegnate diverse squadre per cercare di proteggere la zona del bosco di Santa Venera. Altri roghi sono divampati nella zona di Cerda, Partinico e nei pressi del lago Poma. Le alte temperature di questi giorni e le azioni sconsiderate di qualcuno la causa degli incendi che hanno divorato ettari di macchia mediterranea e sterpaglie.

Un intero gregge di pecore (un centinaio di capi) è rimasto carbonizzato a seguito di un vasto incendio che ha interessato le campagne di Caltabellotta (Agrigento), distruggendo una cinquantina di ettari di macchia mediterranea. Completamente bruciati dalle fiamme anche tremila alberi d’ulivo. Le fiamme, divampate ieri sera, si sono propagate in una vasta area.

Gli interventi di spegnimento del rogo, da parte di vigili del fuoco e Corpo forestale, si sono rivelati assai complessi. Nelle scorse ore hanno sorvolato la zona, riversando acqua sul fuoco, anche due Canadair e altrettanti elicotteri della Protezione civile. La situazione è tornata alla normalità, ma sono tuttora in corso ricognizioni dei luoghi per accertare la presenza di eventuali ulteriori focolai.

I Canadair sono intervenuti oggi in Sardegna dove le alte temperature hanno fatto registrare il record di 47,2 gradi. Due velivoli della flotta nazionale si sono alzati in volo, insieme a quattro elicotteri del Corpo Forestale regionale, per spegnere un vasto rogo che ha lambito le abitazioni a Codrongianus (Sassari), in località “Funtana Ide”, Anche nel territorio di Arzachena un Canadair ha dovuto fare fronte alle fiamme che minacciavano le case in località “Giovanniccheddu”: la centrale operativa qui ha inviato anche tre elicotteri tra cui il Super Puma. Canadair ed elicotteri in volo anche su Stintino (Sassari) e Pabillonis (Sud Sardegna). Complessivamente in Sardegna sono divampati oggi 26 incendi 8 dei quali sono stati spenti anche dai mezzi aerei del servizio antincendio regionale.