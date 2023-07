Incendi in Sicilia e Sardegna, al lavoro i Vigili del Fuoco e Corpo forestale

MeteoWeb

Ancora incendi in provincia di Palermo. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati per fronteggiare le fiamme ad Altofonte, nella zona Giacalone, e nel partinicese. Qui ci sono stati diversi roghi tra Partinico, Balestrate e Trappeto. Le fiamme sono divampate nell’area del santuario Madonna del Ponte, nella zona del cimitero di Balestrate e in via Giambruno, a Trappeto.

Da ieri un incendio interessa il lato sud ovest del Monte Bonifato. Ancora in corso i lanci di tre canadair per domare le fiamme dell’incendio che, da ieri, ha colpito la montagna; per tutto il pomeriggio di ieri, la notte e, nella giornata di oggi le fiamme continuano a riguardare una zona del Monte Bonifato lambendo le case, “ma grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, della Forestale, della Protezione civile Comunale, della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato si e’ riusciti a scongiurare il peggio”, afferma il sindaco di Alcamo Domenico Surdi.

“Abbiamo attivato prontamente il Coc, il centro operativo comunale, per il rischio incendio d’interfaccia urbano-foresta, il livello di allerta resta alto anche in considerazione delle temperature elevatissime che stanno rendendo le operazioni di spegnimento piu’ difficoltose; allo stato attuale non si registra pericolo per le abitazioni, resteremo al lavoro, con tutti gli organi competenti, per presidiare la situazione; infine, un ringraziamento a tutti coloro i quali, da ieri, hanno lavorato e lavorano incessantemente per salvaguardare l’incolumita’ pubblica”.

Ennesima giornata di roghi in Sardegna. Sono 12 gli incendi segnalati oggi in tutta l’isola, per tre di questi gli uomini del Corpo forestale hanno utilizzato, oltre alle squadre a terra, i mezzi aerei regionali. Nel dettaglio, a Osidda, nel nuorese, le fiamme hanno percorso una superficie di circa 4 ettari di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15. Nelle campagne di Perfugas, in Provincia di Sassari, un incendio ha percorso una superficie di circa 5.000 metri quadri di pascolo.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.10. Infine a Barumini, Sud Sardegna, un rogo ha percorso una superficie di circa un ettaro, bruciando 500 metri quadri di boschi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.30. Sempre oggi la Protezione civile regionale, con un nuovo bollettino, ha confermato al livello “alto” l’allerta per pericolo di incendio che resta arancione nella zona di Cagliari (e in gran parte della Sardegna) per la giornata di domani.