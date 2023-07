La Sicilia brucia: incendi in tutta la Regione, in fumo la riserva di Alcamo

MeteoWeb

In tutta la Sicilia, il caldo di questi giorni sta favorendo numerosi incendi. I continui interventi per placare i roghi in tutta la regione stanno mettendo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco e del corpo forestale. Un rogo divampato nella giornata di ieri ha distrutto gran parte della riserva di Monte Bonifato ad Alcamo, nel Trapanese. Per spegnere l’incendio, le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato alacremente tutta la notte e solo dopo 36 ore le fiamme sono quasi del tutto sotto controllo e i Canadair hanno smesso di effettuare lanci di acqua.

Numerosi incendi sono scoppiati anche nel territorio del Palermitano. La situazione più pericolosa a Pioppo, frazione di Monreale, dove in località Casaboli le case sono state lambite dalle fiamme. Molti roghi sono scoppiati anche a Partinico: uno ha riguardato la statale 113 nel tratto tra Partinico a Balestrate ed un altro la strada provinciale 63 che collega la città al santuario della Madonna del Ponte.

Si fa la conta dei danni anche a Polizzi Generosa dove si sono sviluppati incendi sulla statale 643 e sulla provinciale 119. Al lavoro la forestale per realizzare viali parafuoco e mettere tutto in sicurezza. Incendi anche nel Catanese; in particolare la zona boscata di Piedimonte Etneo dove alcune case sono state lambite dalle fiamme.