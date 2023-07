Incendi nel Leccese, situazione difficile a Castro

MeteoWeb

Ancora una giornata di incendi e distruzione in provincia di Lecce. Un rogo di vaste proporzioni sta impegnando diverse squadre di vigili del fuoco a Castro Marina alta. Le temperature oltre i 43 gradi non aiutano e si attende l’intervento di Canadair come accaduto ieri. Altri fronti di fuoco all’altezza della montagna spaccata, dopo Santa Maria al Bagno e piu’ a sud, in localita’ Ciolo verso Gagliano del Capo. Le fiamme stanno divorando terreni, sterpaglie, alberi e macchia