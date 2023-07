Incendi nel Sassarese, in azione canadair ed elicottero | FOTO

MeteoWeb

Bruciano le campagne del Sassarese: da alcune ore sono in corso le operazione di spegnimento di un vasto incendio della vegetazione scoppiato nei pressi della strada provinciale 57, all’altezza della località Lampianu.

La squadra dei vigili del fuoco di Sassari, insieme con il personale del Corpo forestale, i barracelli, e con l’ausilio di un elicottero della flotta regionale e due canadair sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Nella tarda mattinata, nelle campagne tra l’Argentiera e Pozzo San Nicola, in località Lu Baraccone un altro rogo è divampato alimentato dal forte vento. Per lo spegnimento è stato necessario l’intervento di due canadair e un elicottero.

Anche Cagliari ha dovuto fare i conti con i roghi alimentati dal vento di maestrale e dal caldo. Un vasto incendio si è sviluppato al colle di San Michele e nel giro di breve tempo si è propagato. Sul posto stanno operando tre mezzi dei vigili del fuoco che stanno cercando di arginare le fiamme. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che stanno cercando di evitare che i curiosi si avvicinino troppo alla zona interessata dall’incendio.

Una fitta coltre di fumo si è alzata in cielo, ben visibile da diversi punti della città, creando non poca apprensione nei residenti della zona. Fiamme anche nell’hinterland e in particolare a Uta dove hanno operato due elicotteri e un Canadair e ad Assemini dove stanno lavorando i vigili del fuoco.

È stato invece già spento l’incendio scoppiato oggi a Carloforte dove hanno lanciato bombe d0acqua anche due elicotteri della flotta regionale. In fase di spegnimento il rogo di Sassari, mentre sono ancora attivi li incendi di Gairo dove stanno intervenendo anche due elicotteri, il Super Puma e un Canadair e a Nughedu San Nicolò dove in azione c’è un elicottero.