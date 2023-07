Incendi nel Palermitano: 20 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Incendi in provincia di Palermo. Con il gran caldo, sono stati 20 gli interventi di Vigili del Fuoco e forestali. I roghi di macchia mediterranea e sterpaglie si sono verificati nella zona di Bolognetta, Misilmeri, Villabate, Partinico e Balestrate, Villafrati, Mezzojuso e qualcuno anche nel capoluogo siciliano in via Brancaccio e in via Cartagine. I Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i tecnici del Soccorso Alpino sono stati impegnati anche nelle ricerche dell’uomo di 80 anni residente a Partanna Mondello che si è smarrito nelle campagne di Cinisi. Le ricerche proseguiranno domani.