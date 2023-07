Incendi Palermo, Vigili del fuoco: “Oltre 50 interventi anche sulla discarica di Bellolampo”

MeteoWeb

Nella giornata di oggi sono proseguite le operazioni di spegnimento degli incendi ancora attivi a Palermo. Sono stati circa 50 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco. “Grazie anche alla riduzione delle temperature e del vento – spiegano i Vdf in una nota – è stato possibile procedere alle operazioni di estinzione e bonifica degli incendi riportando la situazione alla normalità. Rimane tuttavia ancora in atto l’incendio nella discarica di Bellolampo”.

Per tutta la giornata ha operato nell’incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo, un canadair coordinato dal personale DOS (direttore delle operazioni di spegnimento) dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo principale di abbattere i fumi prodotti dalla combustione.

Contestualmente il personale in servizio presso la discarica con i propri mezzi ha proceduto alla copertura della vasca coinvolta con terra al fine di effettuare una azione di soffocamento. Il comando provinciale dei Vigili del fuoco fa sapere inoltre che viene per il momento mantenuto il potenziamento del personale come già effettuato nelle ultime 24 ore.