Incendi: roghi nel palermitano e fiamme a rifiuti in città

Giornata di forte caldo con diversi roghi in provincia di Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti a Partinico, Misilmeri e a Casteldaccia per spegnere le fiamme che hanno bruciato ettari di macchia mediterranea. Le squadre antincendio hanno operato anche per spegnere roghi di spazzatura appiccati nel capoluogo dove la mancata raccolta in alcuni quartieri ha provocato le ormai consuete e periodiche discariche fuori dai cassonetti che la Rap, la società che gestisce la raccolta, non è riuscita a svuotare per mancanza di mezzi e uomini.