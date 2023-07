Incendi Sicilia: arrestato un piromane nell’Ennese

MeteoWeb

I Carabinieri della stazione di Barrafranca (Enna) hanno arrestato un uomo di 79 anni che avrebbe appiccato un vasto incendio che ha distrutto 30 ettari di uliveti nelle campagne barresi. Il piromane è stato fermato in flagranza da una pattuglia in servizio di controllo. L’arrestato è stato trovato nei pressi del rogo in possesso di accendini. Le fiamme, divampate nelle prime ore del pomeriggio di ieri, mercoledì 26 luglio, hanno distrutto circa trenta ettari di uliveti, colture varie e sterpaglie a dimora su fondi di privati, rischiando, tra l’altro, che le fiamme si propagassero anche alle vicine abitazioni.

Portato in caserma, avrebbe tentato di corrompere un militare offrendogli del denaro e invitandolo a desistere nel proseguire l’indagine. Le ipotesi di reato che gli vengono contestate sono di incendio doloso, istigazione alla corruzione e porto illegale di coltello. Le indagini sono coordinate dalla procura di Enna.