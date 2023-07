Incendi Sicilia: in fiamme le colline a Messina, evacuata Oliveri, a fuoco convento a Palermo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non si placa l’emergenza incendi in Sicilia, dal Messinese al Palermitano, passando per Catanese e Siracusano. Da ieri le colline sono in fiamme a Messina. Particolarmente colpito il versante nord con diversi focolai nei villaggi dell’Annunziata, Curcuraci, Faro Superiore, Tono, Castanea, Massa San Giovanni, Massa San Nicola e Massa San Giorgio dove le fiamme ed il fumo hanno creato parecchi disagi e danni. Oltre ai Vigili del Fuoco con squadre a terra, stanno intervenendo anche Canadair ed elicotteri con decine di lanci di acqua. Anche la forestale combatte contro il fronte del fuoco mentre continua il gran caldo. Situazione critica soprattutto nei villaggi di Curcuraci e Massa – come riferisce l’Amam – dove le fiamme hanno danneggiato la rete elettrica con il conseguente fermo degli impianti di distribuzione dell’acqua. La corrente elettrica manca anche nella zona dell’Annunziata.

Da ieri, il Comune di Messina ha attivato il COC, il Centro Operativo comunale e prefettizio, per garantire supporto e assistenza alla popolazione; attivo anche il servizio di autobotti dell’Amam e i servizi di assistenza della Messina Social City. Il sindaco Federico Basile ha lanciato l’invito alla cittadinanza all’utilizzo parsimonioso dell’acqua. Nella zona di Curcuraci attivata anche un’autobotte per portare acqua alla popolazione. Per spegnere gli incendi sono impegnate 15 squadre di soccorso con 94 uomini e 40 mezzi dei Vigili del Fuoco, compreso il personale ed i mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti della regione Campania e una squadra del Comando VVF di Catania.

Fiamme anche in provincia, in particolare nella zona di Oliveri, dove il sindaco Francesco Iarrera dai canali social invita la popolazione a lasciare le abitazioni: “si prega di evacuare con urgenza tutto il paese e di recarsi al campo sportivo”. Prevista l’assistenza sanitaria per anziani e persone affette da patologie. “Abbiamo bisogno di mezzi che possano trasportare disabili e persone fragili quali ambulanze e mezzi di soccorso. Chiunque possa aiutarci contatti il +39 328 5515523”, è l’appello dell’amministrazione comunale. Le fiamme stanno divorando la collina che sovrasta il paese, sotto Tindari, e lambito l’abitato.

Spaventoso incendi a Oliveri, nel Messinese

Situazione critica a Santo Stefano di Camastra dove alcune abitazioni sono state lambite da un grosso fronte di fiamme in contrada Torrazza, nei pressi della caserma dei Carabinieri. Danneggiato il depuratore e la statale 113 dal km 148 al km 152 è ancora bloccata. L’autostrada A20 Messina-Palermo è chiusa nel tratto tra Patti e Falcone, con uscita obbligatoria a Patti per chi proviene da Palermo e a Falcone per chi arriva da Messina.

Vasto rogo nel Catanese: “mandate i Canadair”

Chiede aiuto anche sui social il sindaco di Aci Catena, Margherita Ferro, per il vasto incendio che sta divampando da ore nella frazione di San Nicolò e che ha coinvolto auto, piante e abitazioni. Sulla pagina Facebook del Comune parla di “situazione drammatica” e chiede “aiuto” sollecitando anche “l’intervento di elicotteri e Canadair” e invita i cittadini a “restare a casa”. Nella frazione di San Nicolò a scopo precauzione sono state fatte evacuare decine di abitazioni e villette.

Incendio nel convento di Santa Maria di Gesù a Palermo

Un incendio è divampato nel cimitero di Santa Maria di Gesù a Palermo. Le fiamme sono partite dalla montagna e hanno raggiunto il luogo delle sepolture. È andato a fuoco anche il convento di Santa Maria di Gesù all’interno del camposanto. Le fiamme hanno avvolto la struttura che rischia adesso di crollare. “E’ finito il convento di Santa Maria di Gesù”, dicono alcuni residenti mentre assistono all’incendio. I Vigili del Fuoco stanno per arrivare, anche il sindaco di Palermo e l’assessore Maurizio Carta stanno raggiungendo il cimitero monumentale. Attorno al cimitero ci sono anche abitazioni minacciate dalle fiamme. Alcuni residenti hanno dovuto abbandonare le abitazioni.

Evacuato albergo a Siracusa

Vasto incendio al Villaggio Miano, a Siracusa. Le fiamme si sono propagate intorno alle 13 e hanno lambito alcune abitazioni, danneggiandone una, e l’albergo Relax. Quest’ultimo è stato evacuato per precauzione. Il comune ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per far fronte alle emergenze in corso. La Polizia Municipale, gli uffici e le associazioni di Protezione Civile comunali, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco sono impegnati senza sosta nella risoluzione delle criticità in corso. Intanto, il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni ha lanciato un appello: “sta per arrivare un grosso cavo dall’Enel per riportare la corrente elettrica nelle case senza energia a Priolo, ma vi prego: non accendete tutti i climatizzatori che avete in casa“.