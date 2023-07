Incendi Sicilia: Palermo a Messina continuano a bruciare, mezzi aerei in azione

MeteoWeb

Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia. In azione da questa mattina canadair ed elicotteri nel bosco a ridosso di Altofonte, nel Palermitano. La zona di valle Fico brucia da due giorni. Domati gli incendi a Borgetto, a monte Gradara, dove per 48 ore il fuoco ha imperversato divorando ettari ed ettari di macchia mediterranea. Ieri è tornata percorribile la statale 186 che collega Partinico e Borgetto con Monreale.

Sta piano piano rientrando, ad eccezione di alcuni fronti ancora aperti, l’emergenza incendio nella provincia di Messina soprattutto per effetto del maestrale, lungo la riviera ionica, dove si sta intervenendo anche con mezzi aerei. Nei comuni di Santa Teresa, Letojanni e Savoca, dove persistono focolai, i vigili del fuoco mantengono grande attenzione. Anche a Mandanici, interessata da vasti incendi, la situazione è sotto controllo. La viabilità ferroviaria, stradale e autostradale non registra criticità, salvo il tratto della statale 113 ancora interdetto tra il bivio di Oliveri e il bivio di Tindari per verifica staticità.