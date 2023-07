Incendi in Sicilia e Sardegna: Canadair interviene a Naro, fiamme vicino alle case a Decimoputzu

MeteoWeb

Qualche incendio sta creando disagi in Sicilia e Sardegna nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio. Brucia la macchia Mediterranea della diga Furone, in territorio di Naro (Agrigento). Per circoscrivere il vasto fronte, è intervenuto un Canadair, un Falco 6, ma sono anche al lavoro i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli uomini della Forestale che stanno dirigendo le operazioni di spegnimento.

Un Vigile del Fuoco è invece rimasto intossicato dal fumo a Decimoputzu, nel sud Sardegna. Le fiamme di un incendio si sono pericolosamente avvicinate al centro abitato del paese, ma il tempestivo intervento delle squadre a terra e dell’elicottero del Corpo forestale, arrivato dalla base di Pula, ha evitato il peggio. Il rogo, ora in fase di bonifica, è partito nelle campagne antistanti la periferia, in località Stracoxius ed è stato dichiarato di interfaccia, nel momento in cui il fumo e le fiamme si sono dirette verso le case. Sul posto, oltre alla pattuglia del Corpo forestale, anche una squadra dei Vigili del Fuoco: uno degli operatori ha dovuto ricorrere alle cure degli operatori dl 118 per un principio di intossicazione.