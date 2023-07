Incendi in Sicilia e Sardegna: elicotteri in azione a Siliqua e Oliena, macchia mediterranea in fiamme nel Palermitano

MeteoWeb

Si registrano incendi tra Sicilia e Sardegna, ma per fortuna nessuno che crei grandi problemi. Oggi in Sardegna sono avvenuti 10 incendi, per due dei quali il Corpo forestale oltre alle squadre a terra è intervenuto anche con i mezzi aerei. Il primo vasto rogo in agro di Siliqua, località “Mitza su Ferru”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siliqua, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri proveniente dalle basi di Marganai e Pula. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas di Siliqua – Campanassisa, quattro squadre di volontari delle associazioni di Siliqua-Pan e Villamassargia – Gev e le forze di Polizia. Il secondo incendio a Oliena, in località “Istei”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Orgosolo, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base di Farcana e dal personale del CFVA GAUF di Nuoro. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas di Oliena – Mattanosa e una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

In Sicilia, è stato interessato dagli incendi soprattutto il Palermitano. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di diversi roghi di macchia mediterranea concentrati nella zona del partinicese. Gli incendi sono stati appiccati nella zona di Baglio Ragali, contrada Margi, Diga Jato contrada La Falce. Diverse squadre antincendio hanno protetto le abitazioni rurali nella zona e le aziende agricole che sono state minacciate dalle fiamme.