Incendi sul litorale di Taranto, evacuate spiaggia e ville

Paura oggi pomeriggio a Marina di Leporano nella zona di Gandoli nel Tarantino. Un incendio si e’ sviluppato nella zona seminando panico tra i clienti dello stabilimento balneare e nella attigua spiaggia libera, subito evacuate. Evacuate anche cinque ville del circondario in via Anice sulla strada parallela a quella che conduce al lido. La gente si e’ riversata in strada.

Il rogo si e’ sviluppato in un canneto che si trova tra alcune ville ed e’ risultato di difficile accesso per i Vigili del Fuoco: questi ultimi sono dovuti entrare nelle case per cercare raggiungere alcuni focalai. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Leporano, che verifichera’ l’accaduto ed eventuali responsabilita’, e l’assessore comunale al Turismo Iolanda Lotta. Intervenuti anche i Carabinieri.