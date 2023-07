Incendio a 50 km da Cagliari, arrivano elicotteri e Canadair

MeteoWeb

Incendio nelle campagne di Sant’Andrea Frius, a circa cinquanta chilometri da Cagliari. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto-San Cosimo. Le fiamme hanno attaccato le campagne della località di Campu Sa Spina. L’intervento è ancora in corso: il fronte dell’incendio è abbastanza ampio, vicino ad alcune case e casolari che per il momento non sono stati evacuati.

Richiesto comunque l’intervento di due Canadair e dell’elicottero A500. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale. Secondo le prime informazioni raccolte, il vento non starebbe spingendo le fiamme nella direzione del centro abitato.