Incendio nell’aeroporto di Catania: paura nella notte, voli sospesi fino al 19 luglio | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio è divampato nella notte nell’aeroporto di Catania: a causa del rogo, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 del 19 luglio. E’ quanto ha comunicato lo scalo in una nota, aggiungendo che non si registrano danni a persone. “Ringraziamo Vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente,“, si legge nella nota.

Tanta paura nella notte parte inferiore dell’aeroporto, invaso da un intenso fumo sviluppato dall’incendio divampato nella struttura. I passeggeri, e non solo, hanno abbandonato di corsa lo scalo. Nel fuggi-fuggi, c’era chi gridava e chi piangeva, indirizzato all’esterno da personale della sicurezza che urlava “fuori, fuori tutti“.

Catania, incendio in aeroporto: enorme nube di fumo

Catania, incendio in aeroporto nella notte

Catania, incendio in aeroporto: scalo evacuato