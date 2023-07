Vasto incendio a Castro, sul litorale leccese: in azione mezzi aerei | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona di Castro marina, a sud di Lecce. Il fuoco sta divorando sterpaglie e macchia mediterranea. Sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco, capitaneria di porto, Polizia locale. In azione anche i canadair. Le forze dell’ordine stanno lavorando per evitare danni alle abitazioni e interdire il traffico nei punti più a rischio. Le temperature sono di +38-39°C nella zona, ma salgono a +40-41°C in altre zone del Salento e del nord della Puglia.







