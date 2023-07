Vasto incendio nell’Imperiese, al confine tra Italia e Francia: fiamme a Olivetta San Michele

MeteoWeb

Un incendio con diversi km di fronte divampa da ieri sera in Val Roya, tra le frazioni di Torri e Varase, a Ventimiglia e Olivetta San Michele, al confine tra Italia e Francia. Le fiamme si sono sviluppate sul crinale montuoso, in zona impervia e non raggiungibile dalle squadre di terra: ciò ha impedito l’intervento notturno. Due canadair e due elicotteri, oltre a squadre a terra dei Vigili del fuoco sono al momento in azione per spegnere il rogo.