Incendio devasta un campo di grano nel Pavese: fiamme a pochi metri dalle case | VIDEO

Oltre 60 pertiche di terreno coltivato a grano (quasi 5 ettari) sono state bruciate da un violento incendio divampato oggi, attorno alle 13, sulle colline di Bagnaria, nell’Oltrepò Pavese, tra le frazioni Moglie e Coriola. Le fiamme sono arrivate a pochi metri dalle abitazioni. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco di Voghera (Pavia) e il gruppo antincendio boschivo della comunità montana dell’Oltrepò. Sono state necessarie oltre tre ore di lavoro per spegnere il rogo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio: non è escluso che a provocarlo sia stato un mozzicone di sigaretta lanciato da un automobilista di passaggio.