Incendio ad Isola delle Femmine: il fumo ha invaso l’autostrada Palermo-Mazara | VIDEO

Stanotte, un incendio ha colpito la concessionaria Nuova Sport Car tra Isola delle Femmine e Capaci. Una grossa nube di fumo nero ha invaso l’autostrada Palermo-Mazara che in quel tratto è stata chiusa al traffico. Chiusi gli svincoli di Capaci in direzione Palermo e Tommaso Natale in direzione Trapani. Stanno attuando l’intervento in loco i vigili del fuoco in azione. Il traffico in direzione Palermo è deviato allo svincolo di Carini, come ha reso noto l’ANAS. Le fiamme hanno raggiunto da ieri il vicino aeroporto di Punta Raisi che è rimasto chiuso fino alle 11.