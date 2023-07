Incendi Toscana: rogo sul Monte Argentario, fiamme vicino alle case

MeteoWeb

La Sala operativa antincendi boschivi della Regione Toscana ha reso noto che stamattina è divampato un incendio in località Carrubo, comune del Monte Argentario. Sul posto squadre volontariato antincendio e vigili del fuoco. Sono presenti diverse abitazioni in zona. Sono in corso al momento le operazioni di bonifica della zona percorsa dalle fiamme. A breve termineranno anche i lanci dell’elicottero regionale che sotto il coordinamento di un direttore operazioni e in collaborazione con le squadre di terra ha contribuito al contenimento delle fiamme in una zona particolarmente a rischio per la numerosa presenza di abitazioni. L’incendio è stato causato dal distacco di alcuni cavi di alta tensione.