Incendio sul Monte Santa Croce in Molise: fiamme vicine alle case | FOTO

Incendio sul Monte Santa Croce che separa i comuni di Venafro e Conca Casale, in provincia di Isernia. La montagna sta bruciando dal pomeriggio. Sul posto, stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Isernia, con il supporto di un elicottero della Regione. Anche se al momento non ci sono state evacuazioni di residenti, alcune case alle pendici del monte sono a rischio. Per questo motivo, è stato chiesto anche l’aiuto di un Canadair da Ciampino.