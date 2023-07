Incendio nel Palermitano: intervento dei mezzi aerei | FOTO

MeteoWeb

Ieri, nella zona di Monreale (Palermo) è divampato un incendio che minacciava la sicurezza delle abitazioni. Le fiamme si sono sviluppate nell’area vicina al cimitero nella zona di via Pietro Novelli. Addirittura, in serata alcuni residenti della zona più a nord hanno abbandonato le proprie case per mettersi al sicuro. Al lavoro ci sono quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, la forestale e i mezzi aerei. Il rogo interessa infatti anche zone particolarmente impervie, difficilmente raggiungibili via terra. In queste ore di caldo record fiamme anche a Baida, Partinico e San Giuseppe Jato, sempre in provincia di Palermo, dove per la giornata di oggi l’allerta incendi della protezione civile è rossa. Bollino rosso anche per le province di Enna e Trapani. Arancione per le altre province.