Incendio nell’ospedale Miulli nel Barese, paura in pronto soccorso

Un incendio è divampato questa mattina in un piano interrato dell’ospedale ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari: le fiamme sono state spento dai vigili del fuoco dopo circa 2 ore di intervento. Non risultano al momento feriti o intossicati. Da accertare le cause. Dal rogo è partita una nube di fumo scuro che si è diffuso negli ambienti ospedalieri costringendo all’evacuazione del pronto soccorso, degli spazi comuni e creando disagi anche in qualche reparto.

La situazione è sotto controllo e si stanno esaminando le conseguenze dell’incendio che, dalle prime informazioni, non avrebbe provocato danni significativi alle strutture.