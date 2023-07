Incidente Eurofighter, l’Aeronautica Militare precisa: “nessun Segreto di Stato”

MeteoWeb

In relazione alla pubblicazione di alcuni articoli apparsi recentemente su taluni organi di stampa che riportano l’asserita apposizione del segreto di stato sull’incidente che ha provocato la morte del Maggiore Fabio Altruda, tragicamente scomparso a bordo di un velivolo Eurofighter lo scorso 13 dicembre 2022, l’Aeronautica Militare precisa che “tali affermazioni non corrispondono a verità”. “Infatti tutta la documentazione d’interesse è da tempo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Anche la scatola nera è stata consegnata senza indugio alla predetta autorità giudiziaria e risulta a tutt’oggi sotto sequestro. Inoltre, si sottolinea con forza che l’Aeronautica Militare continua a prestare massima collaborazione alle autorità inquirenti al fine di far luce sull’accaduto diffidando chiunque dal diffondere informazioni false, diffamatorie e del tutto avulse dalla concreta realtà dei fatti”, conclude una nota dell’Aeronautica Militare.