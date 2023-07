Incidente in India: 25 persone morte nell’incendio dell’autobus

MeteoWeb

In India, almeno 25 persone sono morte in un incidente dell’autobus privato dove viaggiavano. La stampa indiana ha reso noto che l’incidente è avvenuto intorno alle 2 di questa notte, quando l’autobus, che stava viaggiando da Yavatmal a Pune di ritorno da una festa di matrimonio, si è schiantato a causa della pioggia provocando l’incendio del serbatoio. Otto passeggeri, tra cui l’autista, sono riusciti a lasciare il velivolo e mettersi in salvo.