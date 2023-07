Incidente in montagna in Valle d’Aosta: un alpinista disperso e un altro ferito

MeteoWeb

È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulla Aiguille Noire de Peuterey a quota 3600 metri per il recupero di due alpinisti vittime di incidente sulla via normale di discesa: uno dei due ha riferito di essere infortunato ma in discrete condizioni fisiche mentre dell’altro, che sarebbe precipitato, non si hanno notizie. L’intervento è complicato dalla pessima visibilità in quota che rende molto difficile sia l’avvistamento sia l’avvicinamento e il successivo recupero.

L’alpinista che risulta disperso è ancora agganciato alla corda da alpinismo ma non dà segni di vita e le nubi in quota impediscono di accertarsi delle sue condizioni. Sia lui sia il compagno di cordata ferito sono probabilmente di nazionalità straniera. Se ci fosse una schiarita, i soccorritori potrebbero intervenire con l’elicottero: l’equipaggio è pronto all’eliporto di Courmayeur. In caso contrario, i tentativi di recupero riprenderanno domani, condizioni meteo permettendo. Le operazioni sono condotte insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves.

Nella mattinata di oggi, il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto anche sul sentiero del lago di Pietra Rossa (La Thuile) in seguito al ritrovamento da parte di un escursionista del corpo senza vita di un uomo. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Entreves-Courmayeur. Inoltre è stato portato a termine il recupero di alpinisti illesi sulle Grandes jorasses.

AGGIORNAMENTO

Sulla Aiguille Noire de Peuterey, è stato effettuato un ulteriore tentativo di avvicinamento in elicottero ma le condizioni di visibilità hanno reso impossibile il completamento della missione. SA1 è rientrato in base. L’intervento è complicato dalla pessima visibilità in quota che rende molto difficile sia l’avvistamento che l’avvicinamento e il successivo recupero.