Incontro Biden-Meloni: “condoglianze per le vittime del maltempo”

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sottolineato come lui e il Premier Giorgia Meloni “sono diventati amici”. La dichiarazione è arrivata nel corso delle dichiarazioni fatte allo Studio Ovale davanti alle telecamere, prima dell’incontro a porte chiuse. “Voglio porgere le mie condoglianze – ha aggiunto Biden – a tutti coloro che nel Mediterraneo stanno soffrendo condizioni meteorologiche estreme“. Biden, dopo aver ricordato i forti legami tra USA e Italia, ha concluso la conversazione con un riferimento scherzoso alle origini italiane della moglie, la first lady Jill Biden. “Io – ha detto, riproponendo una battuta che ha fatto spesso in passato – posso essere irlandese ma non stupido. Ho sposato la nipote di Dominic Giacoppa“. Giacoppa, o Giacobbe, era il nonno di origine italiana della moglie.

“Oggi parleremo del nostro legame economico sempre più intenso“, con un interscambio commerciale che l’anno scorso è stato di “100 miliardi di dollari: non c’è motivo per cui questo non possa aumentare“, ha detto Biden, ricevendo Meloni alla Casa Bianca e sottolineando anche “il rafforzamento nella cooperazione spaziale” tra i due Paesi.