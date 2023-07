L’India alla conquista della Luna, lanciata la missione Chandrayaan-3 | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’India ha lanciato alle 14:35 ora locale (11:05 ora italiana) dal Satish Dhawan Space Center a Nord di Chennai, una storica missione, Chandrayaan-3, con l’obiettivo di tentare un atterraggio sulla Luna senza equipaggio, la prossima frontiera di un fiorente programma aerospaziale a prezzi ridotti. In caso di successo, la missione renderebbe la nazione più popolosa del mondo il 4° Paese dopo Russia, Stati Uniti e Cina ad effettuare un atterraggio controllato sulla superficie lunare.

L’ultimo capitolo del programma Chandrayaan (“Mooncraft”) arriva 4 anni dopo un tentativo concluso con un fallimento, con l’equipaggio a terra che ha perso i contatti prima dell’atterraggio.

La missione di 14 giorni ha un costo di 74,6 milioni di dollari, secondo i media locali, e mira a far atterrare con successo un rover per esplorare la superficie lunare.

Il programma spaziale indiano è cresciuto notevolmente in termini di dimensioni e slancio da quando ha inviato per la prima volta una sonda in orbita attorno alla Luna nel 2008. Nel 2014, è diventata la prima nazione asiatica a mettere in orbita un satellite attorno a Marte e, 3 anni dopo, l’ISRO ha lanciato 104 satelliti in un’unica missione.

json singolo