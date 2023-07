India: vietate le esportazioni di riso non basmati bianco

MeteoWeb

Come si legge in un articolo dell’agenzia Reteurs, L’India ha deciso di vietare le esportazioni di riso non basmati bianco. Vengono ridotte così le spedizioni del più grande esportatore mondiale del cereale. Diventano sempre più tangibili i timori per l’inflazione sui mercati alimentari globali. Il divieto è stato imposto a causa dell’aumento dei prezzi al dettaglio del riso del 3% nel mese successivo alle forti piogge monsoniche che hanno causato danni significativi alle colture.

L’India rappresenta più del 40% delle esportazioni mondiali di riso, e la scarsa disponibilità con altri esportatori potrebbe aumentare ulteriormente i prezzi alimentari già influenzati dall’invasione russa dell’Ucraina e dal clima erratico. L’India ha anche esteso il divieto sulle esportazioni di frumento e ha limitato le esportazioni di zucchero a causa di problemi di raccolto.