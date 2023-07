India: violazione di dati satellitari, l’allarme degli esperti

MeteoWeb

Il capo dell’Autorità sanitaria nazionale RS Sharma l’anno scorso, in risposta alle segnalazioni di violazioni dei dati da CoWIN (il portale indiano delle vaccinazioni), il capo dell’Autorità sanitaria nazionale aveva affermato di disporre di “infrastrutture di sicurezza all’avanguardia e di non aver mai subito una violazione della sicurezza“. Il mese scorso, i dati personali di Sharma sono stati esposti nell’ambito di una massiccia fuga di dati CoWIN tramite l’app Telegram. I funzionari hanno prima negato che si fosse verificata una violazione e poi, giorni dopo, la polizia di Delhi ha dichiarato di aver arrestato due persone in relazione al fatto.

La fuga di dati – inclusi nomi, ID nazionali, numeri di cellulare, ID elettorali, passaporti e stato di vaccinazione COVID di milioni di individui – è stata una delle più grandi in India ed è arrivata sulla scia di altre violazioni dei dati CoWIN e Aadhaar e dei registri di un importante ospedale di Delhi. Le recenti violazioni dei dati sanitari sono particolarmente preoccupanti, hanno affermato gli esperti digitali, poiché espongono le persone vulnerabili a truffe, molestie e discriminazioni. Ma anche perché minano l’obiettivo dell’India di sviluppare ed esportare nei paesi asiatici e africani il proprio modello di infrastruttura pubblica digitale che comprende Aadhaar, il sistema di pagamento mobile UPI e la piattaforma dati National Health Stack, che secondo le autorità migliorerà l’accesso e l’efficienza.