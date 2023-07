Indonesia: il Merapi torna ad eruttare

MeteoWeb

Il Gunung Merapi, uno dei vulcani più attivi dell’Indonesia, nei pressi della popolare meta turistica di Yogyakarta sull’isola di Java, oggi ha eruttato ripetutamente. La lava è scivolata dal cratere per 1,8km. Il Gunung Merapi, il cui nome significa Montagna di Fuoco, si trova attualmente al terzo livello di pericolo. I potenziali pericoli sono valanghe di lava e nuvole roventi. Le autorità consigliano di stare lontani dalla vetta, per un raggio di 7km nel settore sud-ovest e di 5km nel settore sud-est, e di evitare i fiumi che scorrono dalla montagna. Il vulcano Gunung Merapi è situato nelle province di Yogyakarta (città celebre per i vicini templi di Borobudur e Prambanan) e Central Java.