Infarto mentre fa la spesa: muore un Carabiniere di 53 anni ad Ancona

Un Carabiniere di 53 anni, Sabatino Di Paolo, è stato stroncato da un infarto ieri sera ad Ancona, dove era operativo come maresciallo. L’uomo, originario di Ortona (Chieti) stava facendo la spesa in un minimarket della città un po’ prima dell’orario di chiusura dell’attività commerciale. Mentre stava per raggiungere la cassa, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Di Paolo lascia due figli.