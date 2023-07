Il ritorno di Ingenuity: l’elicottero marziano riprende i contatti dopo un silenzio di 63 giorni

MeteoWeb

Il silenzio lungo 63 giorni di Ingenuity è finito. Il piccolo elicottero marziano della NASA è entrata in contatto con i team di missione il 28 giugno tramite il suo parter robotico, il rover Perseverance: lo ha confermato l’Agenzia spaziale. È stata la prima comunicazione di questo tipo dal 26 aprile, quando il velivolo da 1,8 kg ha interrotto i contatti nella fase finale del suo 52° volo sul cratere Jezero.

“La parte del cratere Jezero che il rover e l’elicottero stanno attualmente esplorando ha un terreno molto accidentato, il che rende più probabile l’interruzione delle comunicazioni,” ha spiegato il capo del team di Ingenuity Josh Anderson, del Jet Propulsion Laboratory della NASA. “L’obiettivo del team è mantenere Ingenuity davanti a Perseverance, il che a volte implica spingersi temporaneamente oltre i limiti di comunicazione,” ha aggiunto Anderson. “Siamo entusiasti di essere tornati nel raggio di comunicazione con Ingenuity e di ricevere la conferma del volo 52“.

Ingenuity ha coperto 363 metri di terreno durante l’ultima missione di 139 secondi. Gli obiettivi principali erano riposizionare l’elicottero e scattare foto per il team scientifico di Perseverance, hanno spiegato i funzionari della NASA. I dati di volo appena ricevuti suggeriscono che Ingenuity rimane in buona salute. Se ulteriori controlli lo confermeranno, l’elicottero potrebbe volare di nuovo nelle prossime settimane.

Ingenuity e Perseverance

Ingenuity e Perseverance sono atterrati all’interno di Jezero nel febbraio 2021. L’elicottero ha rapidamente completato la sua missione principale, una campagna di 5 voli progettata per dimostrare che l’esplorazione aerea è fattibile su Marte. Ingenuity ha quindi intrapreso una missione estesa, durante la quale opera come scout per Perseverance.

Tutte le comunicazioni da e verso Ingenuity devono essere instradate tramite Perseverance. Ciò spiega il recente periodo di silenzio, che le due squadre di missione si aspettavano: il rover era scomparso dietro una collina dal punto di vista dell’elicottero, e non è tornato in vista fino al 28 giugno.