Inondazioni improvvise, gli scienziati: “Fenomeno sempre più frequente”

Le scuole di Nuova Delhi hanno dovuto chiudere lunedì dopo le forti piogge monsoniche che hanno colpito la capitale indiana. Frane e alluvioni improvvise hanno ucciso almeno 15 persone negli ultimi tre giorni. Più a nord, l’esondazione del fiume Beas ha trascinato a valle i veicoli allagando i quartieri. In Giappone, piogge torrenziali hanno colpito il sud-ovest, causando inondazioni e smottamenti che lunedì hanno provocato due morti e almeno altri sei dispersi.

La TV locale ha mostrato case danneggiate nella prefettura di Fukuoka e l’acqua fangosa del fiume Yamakuni che sembrava minacciare un ponte nella città di Yabakei. Nella contea di Ulster, nella valle dell’Hudson di New York e nel Vermont, alcuni hanno dichiarato che le inondazioni sono le peggiori mai viste dall’uragano Irene, definito il peggior evento meteorologico nella storia di quella contea quando colpì nel 2011.

Anche se le inondazioni distruttive in India, Giappone, Cina, Turchia e Stati Uniti possono sembrare eventi lontani, gli scienziati atmosferici dicono che hanno un elemento in comune: le tempeste si stanno formando in un’atmosfera più calda, rendendo le piogge estreme una realtà in questo momento. L’ulteriore riscaldamento previsto dagli scienziati non farà che peggiorare la situazione. Questo perché un’atmosfera più calda trattiene più umidità e quindi le tempeste scaricano più precipitazioni che possono avere esiti mortali.

Gli inquinanti, in particolare l’anidride carbonica e il metano, stanno riscaldando l’atmosfera. Invece di permettere al calore di irradiarsi dalla Terra verso lo spazio, lo trattengono. Sebbene il cambiamento climatico non sia la causa delle tempeste che scatenano le precipitazioni, queste si formano in un’atmosfera che sta diventando più calda e umida. “Sessantotto gradi Fahrenheit possono contenere il doppio dell’acqua rispetto ai 50 gradi Fahrenheit”, ha dichiarato Rodney Wynn, meteorologo del National Weather Service di Tampa Bay.

“L’aria calda si espande e l’aria fredda si contrae. Si può pensare a un palloncino: quando si riscalda il volume diventa più grande e quindi può contenere più umidità”. Per ogni grado Celsius, che equivale a 1,8 gradi Fahrenheit, l’atmosfera si riscalda e trattiene circa il 7% di umidità in più. Secondo la NASA, la temperatura media globale è aumentata di almeno 1,1 gradi Celsius (1,9 gradi Fahrenheit) dal 1880. “Quando si sviluppa un temporale, il vapore acqueo si condensa in gocce di pioggia e ricade in superficie. Quindi, quando questi temporali si formano in ambienti più caldi e con maggiore umidità, le precipitazioni aumentano”, ha spiegato Brian Soden, professore di scienze atmosferiche all’Università di Miami.

Lungo la costa montuosa e panoramica della Turchia, sul Mar Nero, le forti piogge hanno gonfiato i fiumi e danneggiato le città con inondazioni e frane. Almeno 15 persone sono state uccise dalle inondazioni in un’altra regione montuosa, nel sud-ovest della Cina. “Con il riscaldamento del clima ci aspettiamo che gli eventi di pioggia intensa diventino più comuni, è una previsione molto solida dei modelli climatici”, ha aggiunto Soden.

"Con il riscaldamento del clima ci aspettiamo che gli eventi di pioggia intensa diventino più comuni, è una previsione molto solida dei modelli climatici", ha aggiunto Soden.

"Non è sorprendente che questi eventi si verifichino, è quello che i modelli hanno previsto fin dal primo giorno".