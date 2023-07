INQUA, focus sull’evoluzione geologica della Terra negli ultimi 2,5 milioni di anni

MeteoWeb

Dal 14 al 20 luglio 2023, Sapienza Università di Roma ospita INQUA 2023 ‘Time for change’, il più importante appuntamento della comunità scientifica internazionale nell’ambito dell’evoluzione geologica recente del pianeta, del paesaggio e degli ecosistemi. Dopo l’inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro Anna Maria Bernini, migliaia di studiosi si confronteranno sull’evoluzione della Terra, della biosfera e dei processi geologici per migliorare la comprensione delle dinamiche dei sistemi naturali nel campo dell’era Quaternaria, il periodo geologico iniziato 2,5 milioni di anni fa e in cui viviamo.

Tra i temi in programma, anche i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) discuteranno di cambiamenti climatici, di sismicità ed evoluzione del territorio, della struttura tettonica e stratigrafica recente delle pianure e delle aree montane, oltre alle deviazioni recenti dei corsi fluviali.

Il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni sabato 15 luglio terrà una conferenza sul tema dei gradienti (ovvero, le variazioni dei parametri fisici o chimici) del Quaternario.