Intelligenza artificiale, il Governo mira ad una revisione del piano strategico

MeteoWeb

L’Italia “mostra un ritardo rispetto agli altri Paesi europei” in merito agli investimenti nel settore dell’Intelligenza artificiale. Per accelerare gli sviluppi in questo ambito strategico, il Governo punta a impegnare circa 45 milioni di euro mirati, tra l’altro, alla revisione del Piano strategico del 2021. È quanto emerso – come risulta a Public Policy – durante il Comitato interministeriale per la transizione digitale-Citd che si è riunito oggi a Palazzo Chigi. Il Governo, quindi, punta a rivedere il Piano del 2021 con l’obiettivo di adeguarlo ai trend emergenti, in particolare l’avvento di tecnologie di IA generativa (come ChatGPT), l’accordo provvisorio del Parlamento europeo sull’AI act e una maggiore sensibilità sul tema in termini di etica e rischi. Per revisionare il Piano, il Governo punta a costituire un comitato di esperti provenienti da università, centri di ricerca e dal mondo associativo delle imprese italiane.

La strategia del Governo, però, prevede anche un’altra gamba. La costituzione di un Fondo di corporate venture capital gestito da Cassa depositi e prestiti, che veicoli complessivamente circa 600 milioni di euro su start-up/pmi innovative del settore e che favorisca l’adozione dell’IA nella Pa. Questo avrà l’obiettivo di selezionare e sostenere le migliori imprese innovative italiane di IA, con la possibilità di sottoscrivere quote di start-up, di fondi, programmi, o co-investire con fondi gestiti da Cdp Venture capital. Inoltre, potrà fornire alle imprese servizi per migliorarne la struttura operativa e la capacità di proporsi al mercato, con focus sulla Pa, favorendo l’adozione dell’IA nella Pa e rendendo la domanda pubblica un volano per la crescita delle imprese.

Per il prossimo 15 luglio, è prevista la predisposizione del position paper sulla revisione del Piano strategico per l’IA e del documento di indirizzo sulla costituzione del Fondo di corporate venture capital. Per metà settembre è poi attesa la presentazione interna del position paper sulla revisione del Piano. A ottobre partirà poi la consultazione pubblica; l’entrata in vigore è attesa per il 31 dicembre.