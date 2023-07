Internet, Eurostat: “Dal Covid è boom di corsi online”

MeteoWeb

L’utilizzo di corsi online da parte dei giovani in Italia nella fascia di età 16-29 anni che era fermo sotto il 10% (9,6%) nel 2019 è esploso al 24,66% nell’anno del Covid, continuando poi a salire al 32,63% nel 2021 e al 34,42% nel 2022%. E’ quanto emerge da un approfondimento Eurostat sull’uso di internet da parte dei giovani europei.

“A causa della pandemia COVID-19, la maggior parte delle attività ha registrato un aumento” in Ue, sottolinea l’Eurostat che evidenzia la performance dell’utilizzo di Internet per i corsi online, che è passato in media dal 13% nel 2019 al 35% nel 2021. La dinamica della media europea è diversa dall’Italia, visto che nel 2022 al percentuale è scesa al 28% (-7 punti percentuali), rimanendo comunque ancora molto più alta rispetto al 2019.