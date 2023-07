Interrotta linea ferroviaria Codogno-Piacenza per incendi

MeteoWeb

La linea ferroviaria ordinaria tra Codogno (Lodi) e Piacenza è interrotta in entrambe le direzioni per diversi incendi di sterpaglie che sono divampati a ridosso dei binari, per poi estendersi nei campi circostanti. Sul posto stanno lavorando squadre di pompieri dal comando provinciale di Lodi, da Sant’Angelo Lodigiano, da Casalpusterlengo ma anche da Piacenza con autobotti e moduli antincendio. L’ipotesi è che possa trattarsi di sfridi metallici arroventati partiti da uno dei numerosi convogli in transito durante l’operazione di frenatura.