USA, devastante invasione di cavallette nello Utah

MeteoWeb

Un’invasione di cavallette è stata registrata nello Stato USA dello Utah e le dimensioni del fenomeno sono eccezionali. La scia è stata osservata per la prima volta circa 20 giorni fa: era diretta verso il Great Salt Lake, per poi dirigersi verso Tooele. Il passaggio ha procurato devastazioni ai raccolti in decine di ettari di terreno. “Tutto il lavoro fatto fin qui è andato distrutto, il raccolto aveva raggiunto i 10 cm di altezza domenica mattina. A sera, non c’era più niente. E’ rimasta solo terra,” ha raccontato a KSLTV Michael Dow, proprietario di un ranch.

L’invasione delle cavallette, secondo i media locali, ha provocato anche momenti di panico. In un ospedale, il personale ha dovuto far rientrare nelle stanze i pazienti che erano stati portati all’area aperta. Le locuste impiegano pochissimo tempo a distruggere il raccolto. Il programma di pesticidi per tenere lontani insetti, parassiti e locuste, non è stato sufficiente, e lo Utah non è il solo Stato a dovere affrontare questa invasione: a giugno milioni di “grilli mormoni” avevano invaso il Nevada, prendendo di mira 6 contee.