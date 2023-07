Clima, l’IPCC cambia rotta con il nuovo Presidente Jim Skea: “il mondo non finirà se si riscalda più di 1,5°C”

MeteoWeb

Il nuovo Bureau dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è composto da 34 membri (incluso il nuovo Presidente dell’IPCC e tre vicepresidenti), più 12 membri del Task Force Bureau on National Greenhouse Gas Inventories (TFI). James “Jim” Skea, nato a Dundee, in Scozia, è stato nominato come nuovo Presidente. È laureato in fisica, ha svolto la sua tesi di dottorato in ricerca energetica e lavora all’Imperial College di Londra dal 2009. Il 69enne è stato coinvolto nell’IPCC sin dalla sua fondazione negli anni ’90. Skea ha parlato con due importanti testate giornalistiche tedesche durante il fine settimana, subito dopo la sua nomina al ruolo di Presidente dell’IPCC.

Parlando al settimanale Der Spiegel, Skea ha messo in guardia dal dare troppo valore all’attuale obiettivo nominale della comunità internazionale di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto all’era preindustriale. “Non dovremmo disperare e cadere in uno stato di shock” se le temperature globali dovessero aumentare di questa quantità, ha affermato Skea nell’intervista a Der Spiegel. Un vero e proprio cambio di rotta rispetto al passato, quando dall’IPCC l’ipotesi di superare tale soglia veniva considerato come l’inizio dell’Apocalisse per l’umanità.

In una discussione separata con l’agenzia di stampa tedesca DPA, Skea ha spiegato perché. “Se comunichi costantemente il messaggio che siamo tutti destinati all’estinzione, ciò paralizza le persone e impedisce loro di prendere le misure necessarie per controllare il cambiamento climatico”, ha affermato. “Il mondo non finirà se si riscalda di più di 1,5°C“, ha detto Skea a Der Spiegel. “Sarà comunque un mondo più pericoloso”. Superare quel limite porterebbe a molti problemi e tensioni sociali, ha detto, ma ciò non costituirebbe comunque una minaccia esistenziale per l’umanità. Per fortuna, qualcuno finalmente l’ha detto!

L’obiettivo dichiarato dalla comunità internazionale è attualmente quello di limitare il riscaldamento globale all’obiettivo di 1,5°C, anche se le stime delle Nazioni Unite suggeriscono che gli attuali impegni assunti dai Paesi potrebbero in realtà essere molto al di sotto del loro obiettivo nominale. L’ONU stima che entro circa un decennio l’obiettivo potrebbe essere superato.

Skea ha detto a Der Spiegel che rimangono buone ragioni per essere ottimisti nella battaglia contro il cambiamento climatico. “Ogni misura che prendiamo per indebolire il cambiamento climatico aiuta”, ha detto, aggiungendo anche che le misure stanno diventando “sempre più convenienti”. Skea ha affermato che un obiettivo a breve termine dovrebbe rimanere l’espansione dell’elettricità rinnovabile per ridurre le emissioni derivanti dalla generazione di elettricità da combustibili fossili e dai veicoli con motore a combustione interna. “A lungo termine, probabilmente non saremo in grado di fare a meno di soluzioni tecnologiche come la cattura sotterranea di CO 2 “, ha detto.

L’astinenza individuale va bene, ma sono necessarie nuove infrastrutture

Skea ha previsto che un’area difficile potrebbe rivelarsi quella di cambiare lo stile di vita delle persone. Ha detto che nessuno scienziato potrebbe dire alla gente come vivere o cosa mangiare. “L’astinenza individuale è buona, ma da sola non porterà il cambiamento nella misura in cui sarà necessario“, ha detto Skea. “Se vogliamo vivere in un modo più consapevole del clima, abbiamo bisogno di infrastrutture completamente nuove. Le persone non andranno in bicicletta se non ci sono piste ciclabili”.

Skea ha affermato di voler anche adattare l’IPCC in modo che possa fornire consigli migliori e più mirati a gruppi specifici di persone su come agire per combattere il cambiamento climatico. Ha citato gruppi come urbanisti, proprietari terrieri e imprese. “Con tutte queste cose si tratta di persone reali e delle loro vite reali, non di astrazioni scientifiche. Dobbiamo scendere di livello“, ha detto a DPA. Skea ha aggiunto che spera anche di fare progressi durante il suo mandato su come e dove il denaro è stato inviato e speso per affrontare il problema a livello globale. “Ci sono abbastanza soldi nel mondo, la sfida è farli affluire nei posti giusti”, ha detto.