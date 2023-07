Nelle isole Orcadi si discute se lasciare il Regno Unito

MeteoWeb

Nelle isole Orcadi, situate nell’estremo nord della Scozia, si sta discutendo di ottenere maggiore autonomia dal Regno Unito o addirittura di unirsi alla Norvegia. Il governo locale avvierà una discussione su una mozione che esplorerà diverse opzioni, come ad esempio seguire il modello delle Isole Faroe.

Le motivazioni dietro questa ricerca di autonomia sembrano essere di natura economica, in quanto l’arcipelago non riceve abbastanza finanziamenti da Scozia e Regno Unito per coprire le proprie necessità. Questa non è la prima volta che si discute di maggiore autonomia politica nelle Orcadi, ma in passato l’idea non ha ricevuto un sostegno sufficiente.

Le isole hanno radicati legami con la Danimarca e la Norvegia e in passato hanno fatto parte del controllo di questi paesi. La discussione sulla mozione sarà condotta con cautela per valutare tutte le implicazioni pratiche