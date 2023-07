Istat: record storico di ultracentenari in Italia, quasi 22mila

MeteoWeb

Il numero stimato di ultracentenari in Italia ha raggiunto il suo piu’ alto livello storico, sfiorando, al 1 gennaio 2023, la soglia delle 22 mila unita’, oltre 2 mila in piu’ rispetto all’anno precedente. Gli ultracentenari sono in grande maggioranza donne, con percentuali superiori all’80% dal 2000 a oggi. E’ quanto rileva l’Istat nella sua ultima Relazione annuale, sottolineando come gli scenari demografici prevedano “un consistente aumento dei cosiddetti ‘grandi anziani’: nel 2041 la popolazione ultraottantenne superera’ i 6 milioni; quella degli ultranovantenni arrivera’ addirittura a 1,4 milioni”.