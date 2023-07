IT-Alert arriva anche in Emilia Romagna: il 10 luglio il test del sistema di allarme

MeteoWeb

Arriva anche in Emilia Romagna lunedì 10 luglio IT-alert, il messaggio che testa il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale messo a punto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. La sperimentazione – che ha già riguardato nei giorni scorsi Toscana, Sardegna e Sicilia – permette di far arrivare sui cellulari delle persone che si trovano in una determinata zona un messaggio di allarme pubblico nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso. Le modalità e le finalità dell’iniziativa saranno illustrate dal vicepresidente con delega alla Protezione Civile, Irene Priolo, e dalla direttrice dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Rita Nicolini. La conferenza stampa si svolgerà martedì 4 luglio alle ore 12.30 a Bologna, nella sala stampa temporanea della Giunta (viale Aldo Moro 38 – piano ammezzato).