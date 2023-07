Jovanotti, incidente stradale a Santo Domingo: ricoverato in ospedale

MeteoWeb

E’ finita male la vacanza a Santo Domingo per Jovanotti, vittima di un incidente stradale. Il cantante è caduto in bicicletta, è stato ricoverato prontamente in ospedale, dove hanno ricontrato diverse fratture. Non è grave. A dare notizia dell’incidente è stato lo stesso cantante in un post pubblicato sul suo account ufficiale su Til Tok.

“Mi sono rotto la clavicola e il femore in tre punti, mi fa malissimo – ha detto nel microfilmato pubblicato dal letto di ospedale – però ho trovato un ortopedico a santo Domingo e domani, forse lunedì mi operano….Sono qua sono vivo, sto bene mi hanno dato un antidolorifico. Stavo facendo un giro bellissimo, splendido – racconta ancora Jovanotti – in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero. Devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura…mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali”.