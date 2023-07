Kerry a Pechino: “Dobbiamo collaborare contro la crisi climatica”

MeteoWeb

L’inviato speciale del presidente Usa, Joe Biden, per il clima John Kerry ha espresso l’auspicio che le due principali economie del mondo collaborino per fermare la crisi climatica, dopo aver incontrato a Pechino il suo omologo cinese Xie Zhanhua oggi in una riunione durata quattro ore. L’incontro ha avuto luogo al Beijing Hotel, in un momento in cui è in corso un intenso scambio di incontro tra Pechino e Washington in un tentativo di di rilanciare relazioni che da anni sono al palo.

“Ho appena terminato il primo giorno di conversazioni a Pechino, mentre il mondo intero sta vivendo la realtà di un’ondata di caldo da record”, ha scritto su Twitter l’inviato americano. “La crisi climatica – ha proseguito – richiede che le due maggiori economie del mondo lavorino insieme per limitare il riscaldamento della Terra. Dobbiamo agire con urgenza su una serie di fronti, in particolare sulle sfide dell’inquinamento da carbone e metano”. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle due parti in questa seconda giornata di visita di Kerry, che è stato in passato segretario di Stato Usa.

Xie, il capo negoziatore sul clima della Cina, ha affermato nelle sue osservazioni di apertura – secondo quanto riporta il South China Morning Post – che Pechino sta cercando un “dialogo sostanziale” questa settimana e che i due inviati potrebbero contribuire a migliorare le relazioni Usa-Cina. Kerry, inviato presidenziale speciale per il clima, ha detto in precedenza che è “imperativo” che gli Stati Uniti e la Cina “facciano veri progressi” nei mesi che precedono i colloqui sul clima della COP28 fissati per la fine di quest’anno a Dubai.

Il ministero degli Esteri cinese – per bocca della portavoce Mao Ning – è rimasto a bocca chiusa sulle discussioni dicendo che le informazioni sarebbero state rilasciate “a tempo debito” e che “a parte cinese agirà nello spirito dell’incontro tra i due capi di stato a Bali, avrà uno scambio approfondito di opinioni con la parte statunitense sulle questioni relative al cambiamento climatico e collaborerà con gli Stati Uniti per affrontare le sfide”. Lo “spirito di Bali” è un riferimento al summit tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente Usa Biden tenutosi a Bali lo scorso novembre.