La Cina continua ad aggiornare i piani per andare sulla Luna

La Cina ha annunciato l’intenzione di lanciare la sua prima missione lunare con equipaggio tra il 2027 e il 2028. Per farlo, la CNSA ha annunciato che utilizzerà il razzo Lunga Marcia 10 e una nuova capsula di ultima generazione che sarà parzialmente riutilizzabile. La versione per lo spazio profondo del veicolo sarà in grado di portare 3 astronauti, mentre una versione per l’orbita terrestre sarà in grado di trasportare da 4 a 7 membri dell’equipaggio fino alla Stazione Spaziale Cinese Tiangong.