La Cina spinge sull’astronave lunare, pronto il razzo principale

La China Aerospace Science and Technology Corporation (Casc) ha reso noto che la Cina ha completato una nuova corsa di prova per il motore del razzo principale delle sue future missioni lunari con equipaggio. Zhou Xianqi, ricercatore del Casc, ha affermato che la sperimentazione ha soddisfatto i requisiti dei test pertinenti e che nella seconda metà di quest’anno saranno condotti diversi test di simulazione ad alta quota per finalizzare le prestazioni e i parametri relativi.